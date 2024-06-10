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Директор Монцы подтвердил, что голкипер команды может покинуть клуб

Италия

Тем временем Ювентус уже договорился с Монцой о трансфере голкипера

Директор Монцы подтвердил, что голкипер команды может покинуть клуб

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Генеральный директор "Монцы" Галлиани, подтвердил, что Микеле Ди Грегорио может покинуть команду.

"Микеле, вероятно, уйдет этим летом, это текущий план", - сказал директор.

Тем временем "Ювентус" уже договорился с "Монцой" обо всех деталях трансфера голкипера из Италии за €18 млн плюс €2 миллиона бонусов.

Ожидается, что Ди Грегорио перейдет к туринскому на правах аренды с обязательным выкупом.

Микеле в прошлом сезоне Серии А провел 33 поединка, в которых пропустил 35 мячей; 14 матчи отыграл на ноль.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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