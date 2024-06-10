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Голкипер Ювентуса в шаге от перехода в команду Криштиану Роналду
Войцех Щенсны может сменить клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны может продолжить карьеру в "Аль-Насре" в Саудовской Аравии.
По сообщениям Фабрицио Романо, ожидается, что польский игрок подпишет двухлетний контракт. Клубы приближаются к подписанию соглашения о трансфере.
У Войцеха контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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