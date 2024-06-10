Голкипер Ювентуса в шаге от перехода в команду Криштиану Роналду

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны может продолжить карьеру в "Аль-Насре" в Саудовской Аравии.

По сообщениям Фабрицио Романо, ожидается, что польский игрок подпишет двухлетний контракт. Клубы приближаются к подписанию соглашения о трансфере.

У Войцеха контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.