Не чужой и не акт отчаяния. Антонио Конте ближе к Наполи, чем кажется

На первый взгляд, приход Антонио Конте в "Наполи" выглядит паническим решением и с его стороны, и со стороны клуба. На первый взгляд, человек, олицетворяющий Север Италии, выглядит чужим в столице Юга. Однако на самом деле в этом приходе гораздо больше уровней и скрытых смыслов, чем кажется.

Акт отчаяния?

Приход Конте в Неаполь выглядит актом отчаяния. Он сильно обжегся в "Тоттенхэме", вышел оттуда душевно израненным. Также перенес операцию на желчном пузыре. Пережил смерть своего друга Джанлуки Виалли. Все это побудило его отдохнуть сезон и хотеть работать лишь в Италии. А в Италии много вариантов не было.

В "Интере" место занято Симоне Индзаги. "Ювентус" и "Милан" не хотели даже думать о Конте, именно в таких тонах сообщая за кулисами. Его неуживчивый характер и стремление контролировать все не устраивали их. Они хотели молодых тренеров, которые не будут жаловаться. Будут лишь винтиком в машине. Как Тьяго Мотта, Паулу Фонсека.

Его приход выглядит актом отчаяния и клуба. Падение с вершин Скудетто на десятое место и первый сезон без Еврокубков за 15 лет, репутация на нуле, болельщики протестуют баннерами, молчанием на трибунах и уходом с них, оскорбительными словами об отсутствии характера и уважения к клубу. Даже призывают Аурелио Де Лаурентиса уйти.

"Везувиани" провели худший сезон любого чемпиона с 1984/85, просто развалились. Опорник Станислав Лоботка признает, что даже из Хосепа Гвардиолы сделали бы посредственного тренера. Для подъема из таких развалин нужен лучший тренер. Который вернет чувство собственного достоинства и увлечет всех за собой.

Чужой

Виктор Осимхен уже год хочет уйти, но предложений нет. Капитан Джованни Ди Лоренцо хочет уйти. Острые проблемы с контрактом Хвичи Кварацхелии. Петр Зелински играл последний сезон и ушел бесплатно. Лоботка упоминал об этих проблемах, как и о ментальном состоянии команды в целом.

"Наполи" - один из наиболее здоровых клубов в Италии экономически. Благодаря жесткой сбалансированности бюджета. Де Лаурентис способен купить одного игрока за 77 миллионов евро. Как Осимхена. Но тем же летом он продал на 123 миллиона. Он тратит очень осторожно. А Конте любит тратить.

Кроме того, считают, что Конте, олицетворение богатого, надменного, высокомерного Севера - чужой для "Наполи", для менталитета клуба и города, и потому не приживется. Ну а с бешеным Де Лаурентисом взрывы, скандалы, демарши неотвратимы.

Если уж Антонио на спокойном Севере и в спокойной Англии ушел из всех команд после 2-3 лет со скандалами, с жалобами, с разрывами, то какие у него шансы в Неаполе, где скандалы и разрывы сидят в крови, в генах?!

Он ведь еще и захочет перевести "Наполи" на игру с тремя центральными защитниками. "Наполи", у которого в крови 4-3-3, и даже близкая 4-2-3-1 приживалась плохо. Карло Анчелотти, Руди Гарсия, Вальтер Мадзарри пытались изменить схему. Но это и пресса, и болельщики, и игроки, и сам Де Лаурентис встречали в штыки.

Также в крови у "Наполи" владение мячом и много ударов по воротам. По владению с сезона 2015/16 он лишь однажды не был первым в лиге. Конте же владение не любит, и его даже обвиняют в оборонительном футболе.

Профи

Впрочем, на самом деле все несколько иначе. Приход Конте - не паника, а план. Де Лаурентис хотел его еще год назад, сразу после Скудетто и разрыва с Лучано Спаллетти. Тогда Антонио отказался, желая отдохнуть и подлечить тело и душу. Теперь пришёл.



Возможно, Де Лаурентис не заткнется и будет создавать бури. Но после такого провала команды и благодаря своему статусу Конте получит гораздо больше воздуха, чем любой другой тренер в "Наполи".

Он - лучший тренер-реаниматор в мире. "Ювентус" принял после двух седьмых мест в лиге и сразу взял три Скудетто подряд. "Челси" - после десятого места и сразу же сделал чемпионом. "Интеру" вернул Скудетто после 11-ти лет. "Тоттенхэм" принял посреди сезона и принес ему единственный выход в Лигу Чемпионов за пять последних лет.

Его огромный козырь при его стиле, его методе - сезон "Наполи" без Еврокубков. В "Ювентусе" и в "Челси" в таком он взял чемпионат. Кристиан Виери особо отмечает этот козырь. Даже смеясь: "Бедные игроки. Теперь им придется бегать на тренировках как сумасшедшие целую неделю". И ведь это поможет.

Также Антонио уже привел свой штаб. А 35-летний новый спортивный директор "Наполи" Джованни Манна, пришедший из молодежных команд "Ювентуса", крайне неопытен и будет помогать, а не командовать.

Менеджером команды стал Габриэле Ориали, работавший с Конте в "Интере" и сборной Италии, также в сборной на победном Евро-2020. Его умение связать игроков с тренерами и директорами феноменально. Он - психолог, старший брат, переговорщик, посредник, громоотвод, амортизатор. А в "Наполи" и в Неаполе такие скиллы нужны вдвойне.

Что же касается тактической схемы, то в "Челси" и "Тоттенхэме" Конте играл по 3-4-3 с двумя настоящими вингерами. Да и в "Интере" опорник Николо Барелла часто смещался на фланг. Вполне подходит для тройки Политано-Осимхен-Кварацхелия, если она останется.

Главное ведь - твердо принять решение. Гарсия и Мадзарри не любят 4-3-3, но вместо твердого заявления о переходе на свои любимые схемы мямлили, пытались задобрить Де Лаурентиса, заявлять, что знают 4-3-3 и готовы к ней. Конте мямлить не будет, стукнет по столу и выбросит 4-3-3, если захочет.

А оборонительный футбол? По ударам по воротам и голам его команды как раз часто были на первом-втором местах. "Интер" забивал 89 за сезон в лиге, "Ювентус" - 81, "Челси" - 85.

Свой

Вообще-то, все забыли, что Конте - никакой не северянин. Он из Лечче, то есть даже южнее Неаполя. Играл за "Лечче" первые шесть лет взрослой карьеры. Весь темперамент Антонио - с юга. При этом он обладает северными жесткостью, упорядоченностью, профессионализмом и умением побеждать, чего югу никогда не хватало.

Он использовал в первом своем заявлении после назначения неаполитанское выражение, которое почти наверняка знает с молодости. Ведь весь юг Италии знает Неаполь, чувствует особую связь с ним. Не всегда положительную (тот же "Лечче" считает матчи с ним дерби), но всегда живую, пульсирующую.

Он уже тренировал "Бари", главного соперника "Лечче", чем немало разозлил родной город, играл и тренировал в "Ювентусе", затем тренировал в "Интере", чем немало разозлил болельщиков "Юве". Он любит раздражать, любит такие вызовы. Теперь он в Неаполе, который раздражается против всего севера Италии.

Генеральный директор "Авеллино" и друг Конте Джорджо Перинетти говорит: "Антонио очень мотивирован на успех в "Наполи". Он никогда ничего не делает случайно. Он - профессионал и с настоящей южной страстью. Он отлично знает страсть Юга, путь, которым Юг чувствует футбол".

"Он очень ясен и прям, очень честен с игроками и первое, что всегда говорит: "Нужно тяжело работать". Он может создать в Неаполе настоящую взрывную смесь. Я очень рад, что "Наполи" получил такого тренера".

Легенда "Наполи" Лоренцо Инсинье, работавший с Конте в сборной, также очень рад за любимую команду, считает приход такого тренера огромным достижением и уверен, что он добьется громкого успеха.

"Я вырос на улице. А улица учит тебя сразу же бороться с трудностями, зная, что никто тебе не поможет", - говорит сам Конте. Абсолютно в духе Неаполя. "Один из красивейших городов в мире. Я знаю, что это будет замечательным опытом, и в футболе, и в жизни, и я воодушевлен. Опыт в "Наполи" уникален, и все, у кого есть привилегия попробовать это, должны сделать это".

У Де Лаурентиса как раз преуспевали бешеные, склочные, несдержанные тренеры. Мадзарри в первой каденции - рекордсмен Серии А по удалениям, вечно раздраженный Маурицио Сарри, крайне жесткие, гордые и неуступчивые Рафа Бенитес и Спаллетти. Бешеный Дженнаро Гаттузо усмирил бунт игроков и взял Кубок.

А вот олицетворения спокойствия Анчелотти, Гарсия, Франческо Кальцона оглушительно проваливались. Бунт игроков состоялся при первом, практически был такой и при втором.

Много вопросов

Противоречия между Севером и Югом - вообще не футбол, а сама жизнь. Первые считают вторых грязными, вульгарными мафиози и паразитами, едящими деньги Севера, вторые первых - бессердечными угнетателями и мошенниками. Конте в Неаполе считали олицетворением севера и потому терпеть не могли. Но теперь должны измениться.

Не все готовы измениться. Много шуму наделали две статьи Гвидо Клементе ди Сан Луки, местного профессора юриспруденции. В которых он критиковал Конте, поскольку тот олицетворяет ненавистный в Неаполе принцип "Ювентуса": "Победа - единственное, что важно", олицетворяет туринскую "агрессию, безжалостность и регуляторную диктатуру".

Ди Сан Лука говорил о "ювентинизации", "коммерциализации" "Наполи". "Де Лаурентис заявил, что не взял бы в клуб бывшего спортивного директора Кристиано Джунтоли, если бы знал, что он болеет за "Ювентус", а теперь берет болельщиков "Ювентуса" Конте и Манну".

"Наша характерная и особая специфика всегда лежала в стремлении объединить победу с красивой игрой и законностью. Почему один неудачный сезон должен заставить нас отказаться от самих себя? Стоит ли побеждать нахальство и силовую власть их же методами, методами той культуры, которую мы всегда отвергали?"

Так что готов ли измениться Де Лаурентис и позволить тренеру работать? Готовы ли измениться игроки и реабилитироваться за кошмарный сезон, готовы ли бегать и принять новую тактическую схему? Готов ли вообще Неаполь измениться для Конте? Готов ли сам Конте подстроиться под Неаполь, возглавить его борьбу с любимым севером?

Что будет с Осимхеном и удастся ли привести в случае его ухода любимца Конте Ромелу Лукаку? Что будет с Кварацхелией? С Ди Лоренцо, повторившим, что уходит даже после прихода Конте? Кто заменит Зелински? Удастся ли усилить оборону, выглядевшую в сезоне 2023/24 особенно отвратительно?

Вопросов и дилемм и вправду много. Но, в любом случае, начинается невероятно интересная глава в истории "Наполи" и всей Серии А. С безграничным потенциалом как успеха, так и провала.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, CalcioNapoli24