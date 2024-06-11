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Ювентус интересуется нападающим Барселоны

Италия

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport

Ювентус интересуется нападающим Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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С недавним приходом Ханси Флика в "Барселону", клуб готовится к предстоящему трансферному окну. Кроме приобретений, каталонцы также должны продать нескольких игроков, чтобы профинансировать трансферную активность клуба. Рафинья и Рональд Араухо были одними из первых, кого связывали с уходом из команды в течение последних недель.

Наряду с распродажей некоторых больших звезд, есть много знаков вопроса, которые касаются некоторых молодых игроков. Среди них игроков есть Витор Роке, который присоединился к "Барселоне" только в январе. "Ювентус" сейчас рассматривает возможность перехода бразильца, причем на данном этапе наиболее вероятным вариантом является аренда. "Барселона" может пожалеть о том, что отпустила Роке после всего шести месяцев пребывания в клубе, и арендованный переход в другой клуб может стать лучшим решением для всех заинтересованных сторон. Впрочем, руководство "старой синьоры" понимает, что бразильский нападающий пользуется спросом и среди других клубов Европы, поэтому им придется выдержать конкуренцию за него.

Добавим, что Витор Роке в прошлом сезоне провел 16 матчей и отметился двумя забить мячами.

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Ювентус (Турин) Барселона Витор Роке
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Источник:
Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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