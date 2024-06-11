Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус интересуется нападающим Барселоны
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С недавним приходом Ханси Флика в "Барселону", клуб готовится к предстоящему трансферному окну. Кроме приобретений, каталонцы также должны продать нескольких игроков, чтобы профинансировать трансферную активность клуба. Рафинья и Рональд Араухо были одними из первых, кого связывали с уходом из команды в течение последних недель.
Наряду с распродажей некоторых больших звезд, есть много знаков вопроса, которые касаются некоторых молодых игроков. Среди них игроков есть Витор Роке, который присоединился к "Барселоне" только в январе. "Ювентус" сейчас рассматривает возможность перехода бразильца, причем на данном этапе наиболее вероятным вариантом является аренда. "Барселона" может пожалеть о том, что отпустила Роке после всего шести месяцев пребывания в клубе, и арендованный переход в другой клуб может стать лучшим решением для всех заинтересованных сторон. Впрочем, руководство "старой синьоры" понимает, что бразильский нападающий пользуется спросом и среди других клубов Европы, поэтому им придется выдержать конкуренцию за него.
Добавим, что Витор Роке в прошлом сезоне провел 16 матчей и отметился двумя забить мячами.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Без сюрпризов. Ребров огласил заявку сборной Украины на матч против Молдовы
- Функционер Стяуа спрогнозировал результат матча Румыния – Украина: Не думаю, что является чем-то необычным
- Капитан Наполи заявил Конте, что хочет покинуть команду - СМИ
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО