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Болонья подала заявку на трансфер хавбека Унион Берлина - Романо
Переговоры между клубами только начались
Фото: fc-union-berlin.de
"Болонья" подала первую официальную заявку на трансфер полузащитника "Унион Берлина" Робина Гозенса.
По информации Фабрицио Романо, переговоры между обоими клубами только начались. Итальянцы хотят арендовать игрока, но с правом выкупа за сумму около 7 миллионов евро.
Робин в прошлом сезоне Бундеслиги забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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