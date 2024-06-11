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Болонья подала заявку на трансфер хавбека Унион Берлина - Романо

Италия

Переговоры между клубами только начались

Болонья подала заявку на трансфер хавбека Унион Берлина - Романо

Фото: fc-union-berlin.de

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"Болонья" подала первую официальную заявку на трансфер полузащитника "Унион Берлина" Робина Гозенса.

По информации Фабрицио Романо, переговоры между обоими клубами только начались. Итальянцы хотят арендовать игрока, но с правом выкупа за сумму около 7 миллионов евро.

Робин в прошлом сезоне Бундеслиги забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах.

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Болонья Унион (Берлин) Робин Гозенс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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