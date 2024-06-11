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Лацио официально назначил Барони новым главным тренером команды
Детали сделки пока итальянский клуб не разглашает
Фото: uslecce.it
После отставки Игоря Тудора, "Лацио" уже определился с новым главным тренером команды на следующий сезон. Им стал 60-летний Марко Барони.
В официальном заявлении клуба мало деталей о подписанном договоре, лишь отмечается, что специалист заключил с "Лацио" многолетнее соглашение.
???? ????????????????????????????????— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 11, 2024
Welcome to S.S. Lazio, Marco Baroni!
✍️ https://t.co/lop56MSJ7m#CMonEagles ???? pic.twitter.com/nFiqtTZMYp
Барони ранее был наставником "Вероны", специалист присоединился к клубу в июле 2023 года. Подопечные Марко в прошлом сезоне в Серии А финишировали на тринадцатой позиции, имея 38 баллов.
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