  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лацио официально назначил Барони новым главным тренером команды
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио официально назначил Барони новым главным тренером команды

Италия

Детали сделки пока итальянский клуб не разглашает

Лацио официально назначил Барони новым главным тренером команды

Фото: uslecce.it

Новина українською

После отставки Игоря Тудора, "Лацио" уже определился с новым главным тренером команды на следующий сезон. Им стал 60-летний Марко Барони.

В официальном заявлении клуба мало деталей о подписанном договоре, лишь отмечается, что специалист заключил с "Лацио" многолетнее соглашение.

Барони ранее был наставником "Вероны", специалист присоединился к клубу в июле 2023 года. Подопечные Марко в прошлом сезоне в Серии А финишировали на тринадцатой позиции, имея 38 баллов.

Читайте также"Приготовьтесь к самому большому проявлению несогласия, который когда-либо видел Рим". Фанаты Лацио готовят протест
По теме
yellow-arrow
Болонья подала заявку на трансфер хавбека Унион Берлина - Романо
yellow-arrow
Ювентус интересуется нападающим Барселоны
yellow-arrow
Мальорка проявляет интерес к вингеру Фиорентины
Лацио (Рим) Марко Барони
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Lazio
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости