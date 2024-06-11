Лацио официально назначил Барони новым главным тренером команды

После отставки Игоря Тудора, "Лацио" уже определился с новым главным тренером команды на следующий сезон. Им стал 60-летний Марко Барони.

В официальном заявлении клуба мало деталей о подписанном договоре, лишь отмечается, что специалист заключил с "Лацио" многолетнее соглашение.

Барони ранее был наставником "Вероны", специалист присоединился к клубу в июле 2023 года. Подопечные Марко в прошлом сезоне в Серии А финишировали на тринадцатой позиции, имея 38 баллов.