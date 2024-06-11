Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер продлил сотрудничество с одним из лидеров команды
Николо Барелла остается в своем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" продлил сотрудничество со своим полузащитником Николо Бареллой.
Футболист подписал с клубом новый контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года.
Nicolò ???? Inter#ForzaInter #Barella2029— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 11, 2024
Николо присоединился к итальянскому клубу в 2020 году. В составе "Интера" футболист получил такие награды:
- Чемпион Италии: 2020/21, 2023/24;
- Обладатель Кубка Италии: 2021/22, 2022/23;
- Обладатель Суперкубка Италии: 2021, 2022, 2023.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Іnter
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Молдова - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11.06.2024
- Не Франция и не Англия. Гвардиола назвал двух главных фаворитов Евро-2024
- Без сюрпризов. Ребров огласил заявку сборной Украины на матч против Молдовы
- Цыганык: Милан уже месяц ведет переговоры с агентами Довбика. Его одобрил Ибрагимович
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн