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Интер продлил сотрудничество с одним из лидеров команды

Италия

Николо Барелла остается в своем клубе

Интер продлил сотрудничество с одним из лидеров команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" продлил сотрудничество со своим полузащитником Николо Бареллой.

Футболист подписал с клубом новый контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года.

Николо присоединился к итальянскому клубу в 2020 году. В составе "Интера" футболист получил такие награды:

  • Чемпион Италии: 2020/21, 2023/24;
  • Обладатель Кубка Италии: 2021/22, 2022/23;
  • Обладатель Суперкубка Италии: 2021, 2022, 2023.
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Источник:
Іnter
Опубликовал: Екатерина Власова
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