Барелла - о новом контракте с Интером: Я верю в этот проект

Полузащитник Николо Барелла поделился своими эмоциями после подписания нового контракта с "Интером".

"У меня никогда не было сомнений: я верю в этот проект. Я действительно горжусь тем, что могу продолжать бороться за цвета этого великого клуба на протяжении многих лет.

Я желаю продолжить свой успешный путь в "Интере". У нас с командой были незабываемые моменты, и я уверен, что их впереди будет еще больше".