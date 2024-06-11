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Барелла - о новом контракте с Интером: Я верю в этот проект
Футболист прокомментировал продление своего контракта
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Николо Барелла поделился своими эмоциями
"У меня никогда не было сомнений: я верю в этот проект. Я действительно горжусь тем, что могу продолжать бороться за цвета этого великого клуба на протяжении многих лет.
Я желаю продолжить свой успешный путь в "Интере". У нас с командой были незабываемые моменты, и я уверен, что их впереди будет еще больше".
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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