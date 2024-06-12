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Гринвуд хочет перейти в Ювентус. Туринцы не хотят платить за форварда более 30 млн евро
Английские расценки отталкивают итальянцев
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен
"Ювентус" заинтересован в услугах нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.
По информации Sky Sport Italia, окружение футболиста уже сообщило представителям туринского клуба о том, что переход в "Ювентус" - приоритетный вариант для Гринвуда.
Единственной преградой на пути к трансферу является стоимость. "Манчестер Юнайтед" намерен выручить с продажи англичанина 50 млн евро, в то время как "бьянконери" настаивают на предложении в размере 30 млн без учета бонусов.
Отмечается, что для осуществления этой сделки "Юве" нужно продать Федерико Кьезу либо Матиаса Соуле.
Сезон 2023-24 Гринвуд на правах аренды провёл в "Хетафе". За этот период Мэйсон забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 36 поединках.
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