Милан интересуется центральным защитником берлинского Униона

"Россонери" имели проблемы в защите в течение прошлого сезона. Учитывая травмы нескольких важных игроков в этой линии, "Милану" не удалось навязать борьбу за Скудетто, хотя клуб и занял второе место в чемпионате.

Сообщается, что итальянская команда обратила свое внимание на игрока берлинского "Униона" Диогу Лейте. Левый центральный защитник, в котором заинтересовано руководство "россонери", очень нравится своими характеристиками и физическими качествами. Португальца очень ценят в немецком клубе, которые требуют не менее 18 млн евро за трансфер игрока.

Добавим, что Диогу Лейте в прошлом сезоне провел 40 матчей и отметился одним забитым мячом.