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Милан интересуется центральным защитником берлинского Униона
Об этом сообщает Sky Sport Italy
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Россонери" имели проблемы в защите в течение прошлого сезона. Учитывая травмы нескольких важных игроков в этой линии, "Милану" не удалось навязать борьбу за Скудетто, хотя клуб и занял второе место в чемпионате.
Сообщается, что итальянская команда обратила свое внимание на игрока берлинского "Униона" Диогу Лейте. Левый центральный защитник, в котором заинтересовано руководство "россонери", очень нравится своими характеристиками и физическими качествами. Португальца очень ценят в немецком клубе, которые требуют не менее 18 млн евро за трансфер игрока.
Добавим, что Диогу Лейте в прошлом сезоне провел 40 матчей и отметился одним забитым мячом.
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