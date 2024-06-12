Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Индзаги встретится с Интером, чтобы возобновить переговоры по продлению контракта своего клиента
Туллио Тинти встретится с руководством итальянского клуба
Anadolu Ajansi
Туллио Тинти, агент главного тренера "Интера" Симоне Индзаги, сегодня, 12 июня, приедет в штаб-квартиру итальянского клуба, чтобы возобновить переговоры о продлении контракта своего клиента.
По информации издания Football-Italia, Тинти встретится с руководством и президентом Беппе Мароттой "Интера". Ожидается, что 48-летний специалист вскоре подпишет новое соглашение со своим клубом.
Напомним, Индзаги присоединился к "Интеру" в 2021 году. Его текущий договор истекает летом 2025 года.
Читайте такжеСерия А назвала имя лучшего тренера сезона 2023/2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УАФ показала автобус сборной Украины на Евро-2024
- Маркевич прокомментировал приезд Русола в Карпаты
- Миколенко рассказал о своей травме
- Наполи интересуется форвардом киевского Динамо
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн