Агент Индзаги встретится с Интером, чтобы возобновить переговоры по продлению контракта своего клиента

Туллио Тинти, агент главного тренера "Интера" Симоне Индзаги, сегодня, 12 июня, приедет в штаб-квартиру итальянского клуба, чтобы возобновить переговоры о продлении контракта своего клиента.

По информации издания Football-Italia, Тинти встретится с руководством и президентом Беппе Мароттой "Интера". Ожидается, что 48-летний специалист вскоре подпишет новое соглашение со своим клубом.

Напомним, Индзаги присоединился к "Интеру" в 2021 году. Его текущий договор истекает летом 2025 года.