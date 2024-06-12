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Агент Индзаги встретится с Интером, чтобы возобновить переговоры по продлению контракта своего клиента

Италия
Обновлено

Туллио Тинти встретится с руководством итальянского клуба

Агент Индзаги встретится с Интером, чтобы возобновить переговоры по продлению контракта своего клиента

Anadolu Ajansi

Новина українською

Туллио Тинти, агент главного тренера "Интера" Симоне Индзаги, сегодня, 12 июня, приедет в штаб-квартиру итальянского клуба, чтобы возобновить переговоры о продлении контракта своего клиента.

По информации издания Football-Italia, Тинти встретится с руководством и президентом Беппе Мароттой "Интера". Ожидается, что 48-летний специалист вскоре подпишет новое соглашение со своим клубом.

Напомним, Индзаги присоединился к "Интеру" в 2021 году. Его текущий договор истекает летом 2025 года.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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