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Легенда Милана Алессандро Неста стал новым главным тренером клуба Серии А
Монца определилась с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine
"Монца" назначила Алессандро Несту новым главным тренером команды.
Специалист подписал с клубом однолетний контракт с автоматическим продлением на еще один сезон при выполнении определенных условий.
"Добро пожаловать, Алессандро!", - говорится в заявлении клуба.
BENVENUTO MISTER ????⚪️????#ACMonza #WelcomeNesta pic.twitter.com/MTUjfsZ57m— AC Monza (@ACMonza) June 12, 2024
Тренерскую карьеру Неста начал летом 2015 года в американском "Майами". Проработав два года в США, он вернулся в Италию в мае 2018 года, чтобы возглавить "Перуджу" в Серии B.
Летом 2019 года Алессандро возглавил "Фрозиноне", который вывел в финал плей-офф Серии В. А в том году специалист возглавил ФК "Реджана".
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