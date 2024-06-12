Легенда Милана Алессандро Неста стал новым главным тренером клуба Серии А

"Монца" назначила Алессандро Несту новым главным тренером команды.

Специалист подписал с клубом однолетний контракт с автоматическим продлением на еще один сезон при выполнении определенных условий.

"Добро пожаловать, Алессандро!", - говорится в заявлении клуба.

Тренерскую карьеру Неста начал летом 2015 года в американском "Майами". Проработав два года в США, он вернулся в Италию в мае 2018 года, чтобы возглавить "Перуджу" в Серии B.

Летом 2019 года Алессандро возглавил "Фрозиноне", который вывел в финал плей-офф Серии В. А в том году специалист возглавил ФК "Реджана".