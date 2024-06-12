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Ювентус официально назначил Тьяго Мотту новым главным тренером команды
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Фото: bolognafc1909
В среду, 12 июня, "Ювентус" объявил о том, что Тьяго Мотта стал новым главным тренером первой команды.
Специалист подписал контракт с туринским клубом до июня 2027 года.
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™️⚽ pic.twitter.com/fhFHegPUkm— JuventusFC (@juventusfc) June 12, 2024
В прошлом сезоне Мотта во главе "Болоньи" вывел команду в Лигу Чемпионов, заняв 5-е место в турнирной таблице Серии А.
Тьяго также тренировал такие клубы как: "Специя", "Дженоа" и "ПСЖ U-19".
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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