Ювентус официально назначил Тьяго Мотту новым главным тренером команды

В среду, 12 июня, "Ювентус" объявил о том, что Тьяго Мотта стал новым главным тренером первой команды.

Специалист подписал контракт с туринским клубом до июня 2027 года.

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В прошлом сезоне Мотта во главе "Болоньи" вывел команду в Лигу Чемпионов, заняв 5-е место в турнирной таблице Серии А.

Тьяго также тренировал такие клубы как: "Специя", "Дженоа" и "ПСЖ U-19".