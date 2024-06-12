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Ювентус официально назначил Тьяго Мотту новым главным тренером команды

Италия
Обновлено

Туринский клуб нашел замену Массимилиано Аллегри

Ювентус официально назначил Тьяго Мотту новым главным тренером команды

Фото: bolognafc1909

Новина українською

В среду, 12 июня, "Ювентус" объявил о том, что Тьяго Мотта стал новым главным тренером первой команды.

Специалист подписал контракт с туринским клубом до июня 2027 года.

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В прошлом сезоне Мотта во главе "Болоньи" вывел команду в Лигу Чемпионов, заняв 5-е место в турнирной таблице Серии А.

Тьяго также тренировал такие клубы как: "Специя", "Дженоа" и "ПСЖ U-19".

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Массимилиано Аллегри Болонья Тьяго Мотта Ювентус
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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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