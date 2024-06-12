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"Я очень рад начать новую главу". Мотта высказался о подписанном контракте с Ювентусом

Италия
Обновлено

Тьяго готов к новым приключениям

"Я очень рад начать новую главу". Мотта высказался о подписанном контракте с Ювентусом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" назначил Тьяго Мотту на пост главного тренера команды.

Специалист высказался по этому поводу:

"Я очень рад начать новую главу у руля такого великого клуба, как "Ювентус". Я благодарю владельцев и руководство, которые уверены в моих амбициях держать флаг туринского клуба высоко и радовать болельщиков".

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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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