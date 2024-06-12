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"Я очень рад начать новую главу". Мотта высказался о подписанном контракте с Ювентусом
Тьяго готов к новым приключениям
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус"
Специалист высказался по этому поводу:
"Я очень рад начать новую главу у руля такого великого клуба, как "Ювентус". Я благодарю владельцев и руководство, которые уверены в моих амбициях держать флаг туринского клуба высоко и радовать болельщиков".
L'inizio di un nuovo capitolo ????— JuventusFC (@juventusfc) June 12, 2024
Diamo il benvenuto al nostro nuovo allenatore, Thiago Motta! ⚪⚫
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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