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Официально: Паулу Фонсека - главный тренер Милана

Италия

Экс-горняк перебрался в Италию

Официально: Паулу Фонсека - главный тренер Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Паулу Фонсека назначен новым главным тренером "Милана". Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Контракт между сторонами заключён на три сезона - до 2027 года. Зарплата португальского специалиста будет составлять 3,5 миллионов евро в год.

С 2022 по 2024 год Фонсека возглавлял "Лилль". Прошлый сезон французская команда завершила на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1.

У руля "Милана" бывший наставник "Шахтёра" заменил Стефана Пиоли.

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Паулу Фонсека Милан тренер
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1 голосов
Источник:
AC Milan
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
13.06.2024 в 13:28
Такого тренера тупой ахметов просрал! Сразу видно ублюдок ринат не разбираецца в футболе!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.06.2024 в 13:28
Такого тренера тупой ахметов просрал! Сразу видно ублюдок ринат не разбираецца в футболе!
Ответить
0
0

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