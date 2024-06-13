Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Паулу Фонсека - главный тренер Милана
Экс-горняк перебрался в Италию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Паулу Фонсека назначен новым главным тренером "Милана". Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Контракт между сторонами заключён на три сезона - до 2027 года. Зарплата португальского специалиста будет составлять 3,5 миллионов евро в год.
С 2022 по 2024 год Фонсека возглавлял "Лилль". Прошлый сезон французская команда завершила на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1.
У руля "Милана" бывший наставник "Шахтёра" заменил Стефана Пиоли.
???????????????????? ????????????????????????????— AC Milan (@acmilan) June 13, 2024
Official Statement ???? https://t.co/8VToZbcKxv
Comunicato Ufficiale ???? https://t.co/ZTnirAMhqY#SempreMilan pic.twitter.com/mMAkh0vEBR
Популярное сейчас
- Впервые за четырнадцать лет в Высшей лиге будет играть одесский клуб
- Ла Лига посвятила арт лучшему бомбардиру сезона. Ранее только представители 16 стран получали Трофей Пичичи
- Михалик вспомнил историю, как Ярмоленко с Коноплянкой перед Евро-2012 хотели пробросить Януковичу между ног
- Анчелотти: Меня уже списали после работы в Наполи и Эвертоне
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
Комментарии 1