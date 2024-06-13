Официально: Паулу Фонсека - главный тренер Милана

Паулу Фонсека назначен новым главным тренером "Милана". Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Контракт между сторонами заключён на три сезона - до 2027 года. Зарплата португальского специалиста будет составлять 3,5 миллионов евро в год.

С 2022 по 2024 год Фонсека возглавлял "Лилль". Прошлый сезон французская команда завершила на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1.

У руля "Милана" бывший наставник "Шахтёра" заменил Стефана Пиоли.