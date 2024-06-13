Аталанта договорилась о покупке талантливого хавбека у Милана

"Аталанта" договорилась о покупке полузащитника Шарля де Кетеларе из "Милана".

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Аталанта" согласилась заплатить "россонери" за игрока 22 миллиона евро, что на 1 млн меньше предыдущей оговоренной суммы.

Шарль - игрок "Милана", но футболист весь прошлый сезон выступал за "Аталанту" на правах аренды.