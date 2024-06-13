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Верона уже определилась с новым главным тренером команды
Паоло Дзанетти - наставник Вероны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Верона" уже определилась с новым главным тренером команды. Им стал 41-летний Паоло Дзанетти.
Специалист подписал контракт с итальянским клубом до июня 2025 года, договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один год.
Benvenuto a Verona e buon lavoro, mister #Zanetti ????????????#HVFC https://t.co/GZo6SyRMss— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 13, 2024
Паоло тренировал такие команды как: "Эмполи", "Венеция", "Асколи" и "Зюдтироль".
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Источник:verona
Опубликовал: Екатерина Власова
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