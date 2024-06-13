"Верона" уже определилась с новым главным тренером команды. Им стал 41-летний Паоло Дзанетти.

Специалист подписал контракт с итальянским клубом до июня 2025 года, договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один год.

Паоло тренировал такие команды как: "Эмполи", "Венеция", "Асколи" и "Зюдтироль".