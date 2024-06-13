  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Верона уже определилась с новым главным тренером команды
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верона уже определилась с новым главным тренером команды

Италия

Паоло Дзанетти - наставник Вероны

Верона уже определилась с новым главным тренером команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Верона" уже определилась с новым главным тренером команды. Им стал 41-летний Паоло Дзанетти.

Специалист подписал контракт с итальянским клубом до июня 2025 года, договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один год.

Паоло тренировал такие команды как: "Эмполи", "Венеция", "Асколи" и "Зюдтироль".

По теме
yellow-arrow
Аталанта договорилась о покупке талантливого хавбека у Милана
yellow-arrow
Официально: Паулу Фонсека - главный тренер Милана
yellow-arrow
"Я очень рад начать новую главу". Мотта высказался о подписанном контракте с Ювентусом
Верона Венеция Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
verona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости