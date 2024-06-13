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Будущее Кьезы в Ювентусе определится после Евро-2024
Туринский клуб может продать своего игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Федерико Кьезы в "Ювентусе" остается неопределенным, но окончательное решение будет принято после Евро-2024.
По информации Фабрицио Романо, "Ювентус" встретился с агентом Кьезы, Рамадани, чтобы обсудить его судьбу. Сообщается, что туринский клуб готов рассмотреть предложения о продаже игрока, если цена будет приличной.
Федерико присоединился к "Ювентусу" в 2022 году за 65 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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