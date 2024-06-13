Будущее Кьезы в Ювентусе определится после Евро-2024

Будущее Федерико Кьезы в "Ювентусе" остается неопределенным, но окончательное решение будет принято после Евро-2024.

По информации Фабрицио Романо, "Ювентус" встретился с агентом Кьезы, Рамадани, чтобы обсудить его судьбу. Сообщается, что туринский клуб готов рассмотреть предложения о продаже игрока, если цена будет приличной.

Федерико присоединился к "Ювентусу" в 2022 году за 65 миллионов евро.