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Интер договорился о новом контракте со своим лучшим бомбардиром
13 июня агент игрока встретился с руководством Интера
Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер" вскоре подпишет новое соглашение со своим нападающим Лаутаро Мартинесом.
По данным Football-Италия, 13 июня агент игрока Алехандро Каманьо и руководство "нерадзурри" встретились, чтобы обсудить все детали будущего контракта.
Мартинес в прошлом сезоне Серии А сыграл в 33 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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