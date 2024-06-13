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Интер договорился о новом контракте со своим лучшим бомбардиром

Италия

13 июня агент игрока встретился с руководством Интера

Интер договорился о новом контракте со своим лучшим бомбардиром

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" вскоре подпишет новое соглашение со своим нападающим Лаутаро Мартинесом.

По данным Football-Италия, 13 июня агент игрока Алехандро Каманьо и руководство "нерадзурри" встретились, чтобы обсудить все детали будущего контракта.

Мартинес в прошлом сезоне Серии А сыграл в 33 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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