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Фонсека - о Милане: Я рад быть главным тренером этого клуба
Специалист поделился своими эмоциями
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер Паулу Фонсека выразил эмоции после подписания контракта с "Миланом".
"Я рад быть главным тренером этого клуба. Вместе мы будем стремиться к совершенству. Мы создадим новую главу в истории команды".
Напомним, что договор между сторонами заключен на три сезона. А зарплата специалиста составит примерно 3,5 миллиона евро в год.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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