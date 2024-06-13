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Фонсека - о Милане: Я рад быть главным тренером этого клуба

Италия
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Специалист поделился своими эмоциями

Фонсека - о Милане: Я рад быть главным тренером этого клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер Паулу Фонсека выразил эмоции после подписания контракта с "Миланом".

"Я рад быть главным тренером этого клуба. Вместе мы будем стремиться к совершенству. Мы создадим новую главу в истории команды".

Напомним, что договор между сторонами заключен на три сезона. А зарплата специалиста составит примерно 3,5 миллиона евро в год.

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Паулу Фонсека Милан
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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