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Ибрагимович: Фонсека дает шансы молодым игрокам
Легендарный футболист прокомментировал назначение португальца
asroma
"Россонери" доверили команду бывшему наставнику "Шахтера". Златан высказался по поводу начала сотрудничества со специалистом.
"Он станет новым тренером, это был продуманный выбор. Мы хотим, чтобы "Милан" мог показывать доминирующий футбол. Мы изучили, как Паулу тренирует, как готовится к матчам. Через пять лет с Пиоли нам понадобилось что-нибудь новое. Фонсека – правильный человек, мы в него очень верим.
Когда мы решили попрощаться с Пиоли, мы оценили ситуацию и побеседовали с Фонсекой. Каждый день мы обсуждаем и делимся стратегией. У него есть свои желания. У нас также очень важный для нас проект U23, мы хотим связать его с основной командой, а Фонсека – это тот, кто дает шанс молодым игрокам. Мы хотим поставить нового тренера в самые лучшие возможные условия”, – отметил Златан.
Напомним, что в 2019-2021 годах Фонсека возглавлял Рому, с которой выиграл 52% матчей.
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