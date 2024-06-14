Миланский Шахтер. О факторах, приведшиx Паулу Фонсеку в Милан

В четверг Паулу Фонсека был официально назначен главным тренером "Милана" с контрактом на три года. Он заменил Стефано Пиоли, принесшего команде Скудетто и полуфинал Лиги Чемпионов, но и много завалившего за почти пять лет каденции. Каким образом бывший наставник донецкого "Шахтера" оказался в стане легендарного гранда? Факторов очень много.

Монстр или художник по костюмам?

Прежде всего, нужно уяснить разницу в восприятии "Шахтера" у нас и за границей. Разумеется, мы знаем его гораздо лучше, следим за ним гораздо пристальнее, чем в Европе. Но решает Европа. А там у дончан весьма высокая репутация. Как у сильного, спокойного, умного, здорового клуба, мощной кузницы талантов, которую вспоминают вместе с голландскими, португальскими командами, "Ред Булл".

После игроков в Топ-клубах Европы более чем логично увидеть тренера, вышедшего из "Шахтера", в Топ-клубе Европы. Как и вышедшего из "Лилля", еще одной кузницы.

Да даже если сравнить с другими тренерскими назначениями этого лета, Фонсека - монстр по опыту и достижениям. Тьяго Мотта после всего двух полных сезонов в карьере и без единого Еврокубкового матча возглавил "Ювентус", Марко Барони из "Лацио" тренирует давно, но в Еврокубках также никогда не был. Даниэле Де Росси из "Ромы" впервые в карьере начнет сезон в качестве главного тренера.

Винченцо Итальяно будет руководить "Болоньей" в Лиге Чемпионов без единого матча опыта в этом турнире. "Фиорентину" возглавил Раффаэле Палладино, в своей взрослой тренерской карьере отработавший лишь один полный сезон. А если заглянуть за границу, то там и вовсе Венсан Компани в "Баварии" и Энцо Мареска в "Челси".

Результаты Фонсеки? Кубок Португалии и 1/4 финала Лиги Европы с "Брагой", три Золотых дубля с "Шахтером" и единственный выход дончан из группы Лиги Чемпионов за последние девять сезонов. Лучший сезон "Ромы" по очкам (70) и месту в Серии А (5) за последние шесть и полуфинал Лиги Европы. "Лилль" с десятого места он вытащил на пятое и четвертое, плюс 1/4 финала Еврокубка - рекорд клуба.

Каденция во французском клубе усилила его позиции. "Доги" перешли к новому владельцу, распродали почти всех лидеров, выставляли пятый и седьмой бюджеты в Лиге 1. С такими подняться с десятого места в сезоне перед его приходом на пятое и четвертое (а четвертое - это Квалификация Лиги Чемпионов) - очень неплохо.

При этом играл "Лилль" в привлекательный, быстрый, атакующий футбол, с коротким пасом, прессингом. Не раз журналисты и соперники заявляли, что именно он наиболее приятен для просмотра в Лиге 1. В одном из сезонов он даже стал первым по владению мячом, в еще одном - вторым. В обоих был лучшим по позволенным ударам по его воротам - то есть хорош и в обороне.

В плане обороны также вспоминают "автобус" Фонсеки в 1/4 финала Лиги Европы-2020/21 против "Аякса". Тогда "Рома" в обоих матчах держалась под сумасшедшим давлением и в итоге выдержала, вышла в полуфинал. Но в целом играла в остроатакующий футбол. Президент клуба Джеймс Паллотта и не скрывал, что приглашение Паулу - попытка привлечь больше болельщиков его атакующим футболом.

Кроме атаки, у португальца также репутация воспитателя молодежи. Натурально, учитывая титул экс-тренера "Шахтёра" и "Лилля", известных воспитанием молодёжи.

Ну и выглядит и ведет себя Паулу презентабельно. В Европе у него репутация спокойного, приятного, положительного, привлекательного человека, с уважением относящегося ко всем, не жалующегося. Со здоровым чувством юмора. О его явлении на пресс-конференцию в "Шахтере" в костюме Зорро нередко вспоминают. Вновь, мы в Украине видели и другого Фонсеку, но вновь Европа решает.

"Это приключение было красивым и в игровом плане, и по-человечески", - провожал его президент "Лилля" Оливье Летанг.

Впрочем, все эти достижения, все эти красивые слова о красивом футболе и воспитании молодежи выглядят ширмой, декорациями. Актерским костюмом. За которым скрывается не Зорро, а весьма посредственный тренер. По которому никоим образом не скучают ни в одном из его главных, наиболее статусных клубов в карьере - "Порту" (откуда был уволен через восемь месяцев), "Шахтере", "Роме".

В "Шахтере" он проиграл почти все Еврокубковые плей-офф. "Янг Бойз", "Айнтрахт", "Сельта", "Рома". В "Лилле" рекордный для клуба четвертьфинал состоялся всего лишь в Лиге Конференций. Куда прошел победами над "Риекой", "Слованом" из Братиславы, "Олимпией" из Любляны, "Клаксвиком", "Штурмом". Командами третьего эшелона и ниже. В лиге же он уступал места скромным "Лансу", "Ренну", "Бресту".

В "Роме" и вовсе царил сплошной бардак. В котором было сильно виновато и руководство клуба. Но и тренер не помогал, постоянно меняя составы и схемы. "Волки" при нем немало забивали, но и очень много пропускали (8-10 места в лиге по пропущенным). После прохода "Аякса" получили 2:6 от кризисного "Манчестер Юнайтед". А в Серии А раз за разом проигрывали в очных матчах другим грандам.

Он еще и опозорился в Кубке, произведя шесть замен в матче против "Специи" при разрешенных пяти. За это "Рома" получила техническое поражение. Получила она "технарь" и в лиге в том же сезоне 2020/21 из-за неправильно зарегистрированного игрока.

"Yes Man"

В прессе выбор нового тренера "Милана" дошел до абсурда. Gazzetta Dello Sport составил список из 34-ех тренеров, имена которых упоминались в СМИ в связи с командой, после этого были услышаны ещё 3-4 новых. Реально уже практически назначили Хулена Лопетеги, но болельщики вдруг выступили с мощной кампанией в соцсетях #Lopeteguiout, руководство испугалось и дало заднюю.

Правда, в итоге ведь назначило тренера того же калибра. Даже меньшего, ведь Лопетеги все же тренировал сборную Испании и мадридский "Реал". И Фонсеку многие болельщики вовсе не рады видеть, считая его признаком малых амбиций клуба.

В четверг, после официального объявления о назначении Фонсеки, Златан Ибрагимович дал свое первое большое интервью за полгода в клубе в качестве главного советника владельца Герри Кардинале. Ибра заявил, что в клубе долго думали, долго проверяли тренерский рынок. В итоге остались двое - Лопетеги и Фонсека, но второго выбрали осознанно, а не из-за таких атак на первого.

Выбор португальца швед объяснил желанием доминировать, владеть мячом, играть на атаку. А также его умением доверять молодёжи. "Мы запускаем молодёжную команду в третий взрослый дивизион, и потому нам нужен тренер, обращающий большое внимание на молодёжь, доверяющий ей и готовый продвигать её в первую команду".

"Он - правильный выбор, Топ-тренер, и мы очень верим в него. С ним приходит новый футбол, атакующий, доминирующий, с новой энергией. Но и с балансом в обороне".

Стелeт Ибра мягко. Но в его словах, как и в словах других руководителей клуба ранее, просматривается нежелание приводить статусного, доминантного тренера, даже боязнь. Они хотят управляемого тренера, на все соглашающегося, готового удовлетвориться молодёжным проектом. По-английски это называется "Yes Man". Что практически и сам Ибра подтвердил словами: "Нам нужен тренер, а не менеджер".

Уж Златану точно не нужен ни менеджер, ни сильный тренер. А в целом в "Милане" собираются строить "Шахтёр", "Лилль". Растить или покупать за разумные деньги молодежь, и с ней медленно развиваться. Сам Златан говорит о медленном, поступательном развитии. Для "Шахтёра" и "Лилля", для такого развития Фонсека подойдёт.

"Год тому мы провели мощное Меркато, приведя 12 игроков, заложили стратегический фундамент, а теперь будут лишь отдельные усиления. И средний возраст команды будет постоянно уменьшаться". То есть серьёзно усиливаться не собираются. После второго места в Серии А, но очень далеко от первого (19 очков), невыхода из группы Лиги Чемпионов и вылета от "Ромы" в Лиге Европы.

Златана несколько раз спросили, почему не Антонио Конте. Он отвечал, что с Конте даже не разговаривали, поскольку он не подходит к концепции клуба. А Фонсека подходит. И что клуб не возьмёт даже лучшего игрока или тренера в мире, если он не подходит к концепции.

И даже в шуточных словах советника о лысом Стефано Пиоли и волосах Фонсеки проскочило слово "элегантный". Очень важное слово. Да, Фонсека - элегантный господин. Представительный. Модный. Будто с обложки журнала. Как раз для молодёжного, динамичного, весёлого клуба. Для пиара. Для привлечения болельщиков и спонсоров. Но ведь ещё нужно уметь тренировать.

Слишком уж напоминает Флорентино Переса, сменившего в 2003-ем году в "Реале" хмурого толстого косноязычного старичка Висенте Дель Боске на элегантного, подтянутого, красноречивого Карлуша Кейруша. Тогда это завершилось развалом Галактикос и уходом Переса. А ещё Перес не хотел назначать Юргена Клоппа, поскольку он небрит и бешеный рокер.

В принципе, "Милан" подписал профиль того же Пиоли, скромного, ничего не требовавшего, любившего молодёжь и весёлый футбол, только с волосами, элегантного. А Пиоли принёс сюрпризное Скудетто и полуфинал Лиги Чемпионов, но в большинстве сезонов провалился в Еврокубках, завалил все местные Кубки, в двух последних сезонах в лиге не боролся за Скудетто. Неужели Фонсека изменит эту картину?

От него очень ожидают усилить оборону, игравшую в последнем сезоне отвратительно, уменьшить число травм, которых в первом круге последнего сезона было 33. В "Лилле" обе проблемы Паулу в сезоне 2023/24 успешно решил. Но до этого и в первом сезоне во Франции, и в "Роме", и в "Шахтёре" такие проблемы были его визитной карточкой.

В сезоне 2023/24 "Милан" был весёлой командой, играл быстро, интересно, много атаковал, создавал. Но ужасно оборонялся, оставлял дыры, также проваливался в решающих матчах. А ведь команды Фонсеки точно такие же, даже с худшим уклоном. Даже вроде бы сбалансированный "Лилль" сезона 2023/24 пропускал и проигрывал в решающие моменты и проиграл скромному "Бресту" прямое место в Лиге Чемпионов.

Итак, "Милан" заявляет, что взял Паулу Фонсеку, поскольку тот играет на атаку, но добавляет в обороне, любит растить молодёжь, сам молод, свеж, приятен и привлекателен, не требует ничего и работает как винтик в машине клуба. А, кроме того, достаточно опытен, с достижениями в карьере. Хватит ли этого для успеха? Заработает ли "миланский "Шахтёр"? Или же #Fonsecaout уже в пути?

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