  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Приход Конте может повлиять на отход Осимхена
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Приход Конте может повлиять на отход Осимхена

Италия

Покинет команду этим летом?

Приход Конте может повлиять на отход Осимхена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Антонио Конте хочет чтобы Виктор Осимхен покинул "Наполи". Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, этим летом Антонио Конте планирует продать 25-летнего форварда "Наполи" Виктора Осимхена, но из-за больших отступных (120 млн евро) продаж нигерийца усложняется. Отмечается, что самый реалистичный трансфер Осимхена в "Аль-Ахли", но игрок категорически против переходить в Саудовскую лигу.

Читайте такжеВингер Наполи может покинуть клуб из-за прихода Антонио Конте

Напомним, за сезон 2023/24 Осимхен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Атлетико ведет переговоры по трансферу Довбика, Милан и Наполи контактировали с агентом
yellow-arrow
Corriere dello Sport: Спортдир Наполи провел встречу с агентом Довбика
yellow-arrow
Ванат находится в шорт-листе Болоньи. Итальянцы могут предложить 10 млн евро
Антонио Конте Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Guardian
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости