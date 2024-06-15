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Приход Конте может повлиять на отход Осимхена
Покинет команду этим летом?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Конте хочет чтобы Виктор Осимхен покинул "Наполи". Об этом сообщает The Guardian.
По информации издания, этим летом Антонио Конте планирует продать 25-летнего форварда "Наполи" Виктора Осимхена, но из-за больших отступных (120 млн евро) продаж нигерийца усложняется. Отмечается, что самый реалистичный трансфер Осимхена в "Аль-Ахли", но игрок категорически против переходить в Саудовскую лигу.
Напомним, за сезон 2023/24 Осимхен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами.
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