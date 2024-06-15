Интер принял решения продать Дензела Думфриса. Претенденты на игрока есть в Англии

"Интер" решил продать Дензела Думфриса за 25-30 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, из-за того, что стороны не смогли прийти к компромиссу в продлении контракта, "Интер" принял решение продать нидерландца. Запрос о трансфере сделала "Астон Вилла", но руководство "Интера" не спешат отдавать им игрока, а ждут, кто еще проявит интерес к 28-летнему защитнику.

Напомним, за сезон 2023/24 Думфрис принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 6 результативными передачами.