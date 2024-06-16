Санчо в следующем сезоне может выступать за клуб с чемпионата Италии

"Ювентус" проявляет интерес к Джейдону Санчо, сообщает JuventusNews24

По информации источника, "Ювентус" был заинтересован в подписании нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда, но из-за большой суммы, в размере 50 миллионов евро, "старая сеньора" отказалась от идеи подписать англичанина и переключились на Джейдона Санчо.

"Ювентус" начнет переговоры с "МЮ" касательно Санчо, при условии, что "Манчестер Юнайтед" продолжит выплачивать ему часть заработной платы, которая составляет около 8,5 миллиона евро в год.

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Напомним, в январе 2024 года Джейдон Санчо присоединился до дортмундской "Боруссии" за это время он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.