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Санчо в следующем сезоне может выступать за клуб с чемпионата Италии
Если МЮ согласиться на условия Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" проявляет интерес к Джейдону Санчо, сообщает JuventusNews24
По информации источника, "Ювентус" был заинтересован в подписании нападающего "Манчестер Юнайтед" Мэйсона Гринвуда, но из-за большой суммы, в размере 50 миллионов евро, "старая сеньора" отказалась от идеи подписать англичанина и переключились на Джейдона Санчо.
"Ювентус" начнет переговоры с "МЮ" касательно Санчо, при условии, что "Манчестер Юнайтед" продолжит выплачивать ему часть заработной платы, которая составляет около 8,5 миллиона евро в год.
Напомним, в январе 2024 года Джейдон Санчо присоединился до дортмундской "Боруссии" за это время он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
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