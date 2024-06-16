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Матс Хуммельс и еще шесть игроков. Рома определилась относительно целей на это летнее трансферное окно

Италия

Укрепляют состав

Матс Хуммельс и еще шесть игроков. Рома определилась относительно целей на это летнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рома" этим летом подпишите шестерых игроков. Об этом сообщает Calciomercato.

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По информации издания, "Рома" задалась целью подписать этим летом двух крайних защитников, одного центрального, полузащитника и двух нападающих. Издание добавляет, что этим летом "Рома" также попытается подписать Матса Хуммельса, у которого истекает контракт с дортмундской "Боруссией".

Напомним, летнее трансферное окно откроется с 1 июля и закроется 30 августа.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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