Отец Кварацхелии: Я не хочу, чтобы Хвича оставался в Наполи

Хвича Кварацхелия выступает за "Наполи" с 2022 года. Хотя год назад клуб получил свое третье в истории Скудетто, в прошлом сезоне неаполитанцы провалили кампанию, финишировав в середине турнирной таблицы. Контракт вингера действует еще пять лет. Однако, похоже, игрок не отработает его до конца. Хотя сам грузин хотел бы сосредоточиться на Евро-2024, где его сборная завтра сыграет с Турцией, его отец и агент подогревают атмосферу спекуляциями о скором трансфере.

"Я не хочу, чтобы Хвича оставался в "Наполи". Он работал с четырьмя разными тренерами в течение одного года, это меня очень беспокоит. Он сам примет решение, хотя мне это неудобно. Я не разговаривал с Хвичей на эту тему и не собираюсь до конца Евро-2024", - заявил Бадри Кварацхелия в интервью Sport Imedi.

???????????? Kvaratskhelia’s father: “I don't want Khvicha to stay in Napoli”, told Sport Imedi.



“He worked with 4 different coaches in 1 year, this worries me a lot — he will decide for himself, although it's uncomfortable for me”.



“I haven't talked to Khvicha about this topic, I'm… pic.twitter.com/vhXWSQ652l