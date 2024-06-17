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Отец Кварацхелии: Я не хочу, чтобы Хвича оставался в Наполи

Италия

Интересно будет понаблюдать за дальнейшим развитием событий

Отец Кварацхелии: Я не хочу, чтобы Хвича оставался в Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хвича Кварацхелия выступает за "Наполи" с 2022 года. Хотя год назад клуб получил свое третье в истории Скудетто, в прошлом сезоне неаполитанцы провалили кампанию, финишировав в середине турнирной таблицы. Контракт вингера действует еще пять лет. Однако, похоже, игрок не отработает его до конца. Хотя сам грузин хотел бы сосредоточиться на Евро-2024, где его сборная завтра сыграет с Турцией, его отец и агент подогревают атмосферу спекуляциями о скором трансфере.

"Я не хочу, чтобы Хвича оставался в "Наполи". Он работал с четырьмя разными тренерами в течение одного года, это меня очень беспокоит. Он сам примет решение, хотя мне это неудобно. Я не разговаривал с Хвичей на эту тему и не собираюсь до конца Евро-2024", - заявил Бадри Кварацхелия в интервью Sport Imedi.

Добавим, что Хвича Кварацхелия в прошлом сезоне сыграл 45 матчей, где отметился 11 голами и 7 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 млн евро.

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Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
Sport Imedi
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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чалагач (Киев)
17.06.2024 в 13:55
де був би грузин якби не наполі? -тепер можна до арабів..
sticker
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Комментарии 1
чалагач (Киев)
17.06.2024 в 13:55
де був би грузин якби не наполі? -тепер можна до арабів..
sticker
Ответить
1
0

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