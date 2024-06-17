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Ответ Наполи относительно ситуации вокруг Хвичи: У игрока есть трехлетний контракт с клубом. Кварацхелия не продается

Италия
Обновлено

Руководство клуба встретится с представителями футболиста в ближайшее время

Ответ Наполи относительно ситуации вокруг Хвичи: У игрока есть трехлетний контракт с клубом. Кварацхелия не продается

Фото: Getty Images

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Не успела еще сборная Грузии дебютировать на Евро, как вокруг их звезды Хвичи Кварацхелии разворачиваются интересные события. Вчера отец и агент игрока в интервью грузинскому медиа заявили, что грузинский вингер должен покинуть "Наполи" этим летом. Ответ о продаже своего игрока от итальянского клуба не заставил себя ждать.

"Ссылаясь на заявления агента Кварацхелии, Мамуки Джугели, и его отца Бадри, "Наполи" подтверждает, что у игрока есть трехлетний контракт с клубом. Кварацхелия не продается. Не агенты и не родители принимают решение о будущем игрока, который имеет контракт с "Наполи", а сам клуб!!! Конец истории", - говорится в официальном заявлении неаполитанского клуба.

Также сообщается, что в конце июня спортивный директор "Наполи" Джованни Манна встретится с Хвичей и его окружением, чтобы попытаться успокоить ситуацию вокруг грузинского игрока.

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Источник:
Наполі
Опубликовал: Александр Гресь
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