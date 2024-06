Ответ Наполи относительно ситуации вокруг Хвичи: У игрока есть трехлетний контракт с клубом. Кварацхелия не продается

Не успела еще сборная Грузии дебютировать на Евро, как вокруг их звезды Хвичи Кварацхелии разворачиваются интересные события. Вчера отец и агент игрока в интервью грузинскому медиа заявили, что грузинский вингер должен покинуть "Наполи" этим летом. Ответ о продаже своего игрока от итальянского клуба не заставил себя ждать.

"Ссылаясь на заявления агента Кварацхелии, Мамуки Джугели, и его отца Бадри, "Наполи" подтверждает, что у игрока есть трехлетний контракт с клубом. Кварацхелия не продается. Не агенты и не родители принимают решение о будущем игрока, который имеет контракт с "Наполи", а сам клуб!!! Конец истории", - говорится в официальном заявлении неаполитанского клуба.

In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro…