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"Мы ведем переговоры о новом соглашении". Хавбек Интера рассказал о своем будущем в клубе

Италия

Дензел Дюмфрис, вероятно, останетесь в итальянском клубе

"Мы ведем переговоры о новом соглашении". Хавбек Интера рассказал о своем будущем в клубе

Фото: twitter.com/Inter

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Нидерландский полузащитник "Интера" Дензел Дюмфрис рассказал о своем будущем в клубе.

"Я думаю, что мое будущее будет здесь, в "Интере". Это топ-клуб, и я люблю его, я чувствую себя как дома".

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"Мы ведем переговоры о новом соглашении, сейчас у нас другой владелец, так что увидим, что будет дальше, но "Интер" - это моя семья, я очень люблю этот клуб", - сказал игрок.

Напомним, что у Дюмфриса контракт с "Интером" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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