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"Мы ведем переговоры о новом соглашении". Хавбек Интера рассказал о своем будущем в клубе
Дензел Дюмфрис, вероятно, останетесь в итальянском клубе
Фото: twitter.com/Inter
Нидерландский полузащитник "Интера" Дензел Дюмфрис рассказал о своем будущем в клубе.
"Я думаю, что мое будущее будет здесь, в "Интере". Это топ-клуб, и я люблю его, я чувствую себя как дома".
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"Мы ведем переговоры о новом соглашении, сейчас у нас другой владелец, так что увидим, что будет дальше, но "Интер" - это моя семья, я очень люблю этот клуб", - сказал игрок.
Напомним, что у Дюмфриса контракт с "Интером" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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