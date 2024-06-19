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Рабьо: Мотта - великолепный специалист, который сделал многое за время своей тренерской деятельности в Италии

Италия

Но футболист не стал комментировать свою собственную судьбу в Ювентусе

Рабьо: Мотта - великолепный специалист, который сделал многое за время своей тренерской деятельности в Италии

Фото: twitter.com/juventusfc

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Адриан Рабьо считает, что "Ювентус" сделал отличный выбор, назначив Тьяго Мотту главным тренером команды, но футболист не стал комментировать свою собственную судьбу в туринском клубе.

"Тьяго - великолепный специалист, который сделал многое за время своей тренерской деятельности в Италии. Мы играли вместе четыре или пять сезонов в "ПСЖ", и мы хорошо знаем друг друга, но его приход не является решающим в моем выборе.

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У Тьяго Мотты своя карьера, а у меня - своя, но то, что он сделал, особенно в этом году с "Болоньей". Это заставляет меня думать, что он является отличным выбором для "Ювентуса".

Напомним, что у Адриана контракт с туринским клубом истекает 30 июня 2024 года.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Адриен Рабьо
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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