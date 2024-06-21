Экс-футболист Роберто Баджо получил ранение в результате вооруженного ограбления

Бывший футболист "Ювентуса" и "Милана" Роберто Баджо получил ранения в результате вооруженного ограбления своего дома на севере Италии, сообщает BBC. Инцидент произошел в 22:00 по местному времени, когда по меньшей мере пять человек ворвались на виллу 57-летнего футболиста в Альтавилла-Висентина. Баджо пытался остановить грабителей, но один из воров ударил его пистолетом в лоб. Вскоре после этого он и его семья были заперты в комнате, в то время, как преступники разнесли дом на части в поисках ценностей. Неизвестно, сколько было взято во время ограбления. Как только футболист почувствовал, что ситуация стала безопасной, он выломал дверь комнаты, в которой они были заперты, и вызвал полицию. Позже Баджо доставили в больницу скорой помощи в Арзиньяно, где ему наложили пластырь на лоб после того.

"Теперь все, что осталось - это преодолеть страх. К счастью, насилие, которому я подвергся, повлекло лишь несколько швов на моем лице, синяки и большой страх", - цитирует Роберто Баджо BBC. Сообщается, что ограбление произошло, когда футболист и его семья смотрели матч между Италией и Испанией в рамках чемпионата Европы.

Итальянские СМИ сообщили, что полиция получила записи с камер видеонаблюдения об инциденте и проводит расследование.