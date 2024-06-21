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Торино определился с новым главным тренером команды

Италия
Обновлено

Контракт рассчитан на два года

Торино определился с новым главным тренером команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Торино" назначил Паоло Ваноли новым главным тренером команды.

Специалист подписал с итальянским клубом двухлетний контракт.

"Добро пожаловать в Турин", - сказал президент команды Урбано Каира.

Последним местом работы Паоло была "Венеция", специалист ушел с должности 20 июня 2024 года.

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Источник:
Torino FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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