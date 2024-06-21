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Торино определился с новым главным тренером команды
Контракт рассчитан на два года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Торино" назначил Паоло Ваноли новым главным тренером команды.
Специалист подписал с итальянским клубом двухлетний контракт.
"Добро пожаловать в Турин", - сказал президент команды Урбано Каира.
Benvenuto Mister! ✍️???? pic.twitter.com/fXovQdj1M6— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 21, 2024
Последним местом работы Паоло была "Венеция", специалист ушел с должности 20 июня 2024 года.
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Источник:Torino FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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