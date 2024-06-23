Дуглас Луис в начале недели пройдет медосмотр перед трансфером в клуб чемпионата Италии

Дуглас Луис в ближайшие дни пройдет медосмотр перед трансфером в "Ювентус". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По имеющейся информации, 26-летный бразильский полузащитник, который сейчас принимает участие в Кубке Америки, в начале недели пройдет медицинское обследование прямо на сборах своей сборной перед трансфером в "Ювентус".

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Отмечается, что "Астон Вилла" получит за него 22 миллиона евро, плюс 8 миллионов евро в качестве бонусов. В сделку включены также полузащитники "Ювентуса" Сэм Айлинг и Энцо Барренечеа.

Напомним, за сезон 2023/24 Дуглас Луис провел 53 матча, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.