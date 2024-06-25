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Защитник Наполи близок переходу в Дженоа
Дзаноли может сменить клуб
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Защитник "Наполи" Алессандро Дзаноли близок к переходу в "Дженоа" на правах аренды.
По информации журналиста Николо Скиры, потенциальная сделка будет иметь опцию выкупа игрока.
Контракт защитника с "Наполи" рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Дзаноли в пять миллионов евро.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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