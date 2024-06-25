  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Защитник Наполи близок переходу в Дженоа
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Наполи близок переходу в Дженоа

Италия

Дзаноли может сменить клуб

Защитник Наполи близок переходу в Дженоа

х

Новина українською

Защитник "Наполи" Алессандро Дзаноли близок к переходу в "Дженоа" на правах аренды.

По информации журналиста Николо Скиры, потенциальная сделка будет иметь опцию выкупа игрока.

Контракт защитника с "Наполи" рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Дзаноли в пять миллионов евро.

Читайте такжеГрозный: Большинство игроков сборной Словакии - с итальянской философией
По теме
yellow-arrow
Малиновский - о возможной смене клуба: Дженоа заплатила за меня очень большие деньги, а мне уже 31 год
yellow-arrow
Щенсный согласился на переход в клуб из Саудовской Аравии
yellow-arrow
Эмерсон Роял: Я знаю, что Милан делал запрос в Тоттенхэм насчет меня. Я горжусь этим
Наполи Дженоа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости