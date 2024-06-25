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Комо Фабрегаса объявил о подписании Белотти

Италия
Обновлено

Контракт рассчитан на два года

Комо Фабрегаса объявил о подписании Белотти

Фото: asroma.com

Новина українською

"Комо" начал сотрудничать с нападающим Андреа Белотти из "Ромы".

Игрок подписал с клубом контракт, который рассчитан на два года.

"Я выбрал "Комо", потому что меня очень впечатлил проект, представленный группой владельцев. Тренер команды поделился своими представлениями о футболе, своим подходом к каждой игре и своим менталитетом. Для меня это было решающим, потому что психология тренера совпадает с моей.

Как я уже упоминал ранее, я считаю, что это очень амбициозный проект с правильным мышлением. В нем есть все необходимое для успеха".

Напомним, что Белотти весь прошлый сезон играл за "Фиорентину" на правах аренды.

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Фиорентина (Флоренция) Комо (Италия) Андреа Белотти Рома
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Источник:
como football
Опубликовал: Екатерина Власова
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