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Комо Фабрегаса объявил о подписании Белотти
Контракт рассчитан на два года
Фото: asroma.com
"Комо" начал сотрудничать с нападающим Андреа Белотти из "Ромы".
Игрок подписал с клубом контракт, который рассчитан на два года.
"Я выбрал "Комо", потому что меня очень впечатлил проект, представленный группой владельцев. Тренер команды поделился своими представлениями о футболе, своим подходом к каждой игре и своим менталитетом. Для меня это было решающим, потому что психология тренера совпадает с моей.
Как я уже упоминал ранее, я считаю, что это очень амбициозный проект с правильным мышлением. В нем есть все необходимое для успеха".
Напомним, что Белотти весь прошлый сезон играл за "Фиорентину" на правах аренды.
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