Комо Фабрегаса объявил о подписании Белотти

"Комо" начал сотрудничать с нападающим Андреа Белотти из "Ромы".

Игрок подписал с клубом контракт, который рассчитан на два года.

"Я выбрал "Комо", потому что меня очень впечатлил проект, представленный группой владельцев. Тренер команды поделился своими представлениями о футболе, своим подходом к каждой игре и своим менталитетом. Для меня это было решающим, потому что психология тренера совпадает с моей.

Как я уже упоминал ранее, я считаю, что это очень амбициозный проект с правильным мышлением. В нем есть все необходимое для успеха".