Наполи договорился об аренде талантливого защитника Реала

"Наполи" договорился об аренде защитника мадридского "Реала" Рафы Марина. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуба вскоре официально объявит о подписании контракта с футболистом. Также "Наполи" сможет выкупить игрока после завершения аренды.

Отметим, что Марин весь прошлый сезон выступал за "Алавес" на правах аренды.