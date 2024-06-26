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Наполи договорился об аренде талантливого защитника Реала
Уже почти все согласовано
Фото: realmadrid.one
"Наполи" договорился об аренде защитника мадридского "Реала" Рафы Марина. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Клуба вскоре официально объявит о подписании контракта с футболистом. Также "Наполи" сможет выкупить игрока после завершения аренды.
Отметим, что Марин весь прошлый сезон выступал за "Алавес" на правах аренды.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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