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Президент Наполи - о Кварацхелии: Мы предложим ему новое соглашение

Италия

Хвича может остаться в итальянском клубе

Президент Наполи - о Кварацхелии: Мы предложим ему новое соглашение

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о возможном уходе Хвича Кварацхелии из клуба.

"С ним нет никаких проблем, у него контракт, и мы предложим ему новое соглашение. Я не вижу никаких проблем".

У Хвича договор с клубом рассчитан до июня 2027 года. Вингер в прошлом сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

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Аурелио де Лаурентис Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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