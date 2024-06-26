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Президент Наполи - о Кварацхелии: Мы предложим ему новое соглашение
Хвича может остаться в итальянском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о возможном уходе Хвича Кварацхелии из клуба.
"С ним нет никаких проблем, у него контракт, и мы предложим ему новое соглашение. Я не вижу никаких проблем".
У Хвича договор с клубом рассчитан до июня 2027 года. Вингер в прошлом сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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