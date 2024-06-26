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"Всегда надеешься, что такой игрок будет на твоей стороне". Конте высказался о Лукаку

Италия

Специалист поделился своими мыслями

"Всегда надеешься, что такой игрок будет на твоей стороне". Конте высказался о Лукаку

Фото: uefa.com

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Антонио Конте, главный тренер "Наполи", высказался о трансферной цели итальянского клуба нападающем "Челси" Ромелу Лукаку.

"Он великолепный игрок, топ-футболист. Больше ничего не могу сказать".

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"Всегда надеешься, что такой игрок, как Ромелу, будет на твоей стороне, а не против тебя", - добавил специалист.

Лукаку в прошлом сезоне выступал за "Рому" на правах аренды, где забил 21 мяч и отдал 4 ассиста в 47 матчах.

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Антонио Конте Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Наполи
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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