Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Всегда надеешься, что такой игрок будет на твоей стороне". Конте высказался о Лукаку
Специалист поделился своими мыслями
Фото: uefa.com
Антонио Конте, главный тренер "Наполи", высказался о трансферной цели итальянского клуба нападающем "Челси" Ромелу Лукаку.
"Он великолепный игрок, топ-футболист. Больше ничего не могу сказать".
Читайте такжеКонте хочет подписать Довбика в Наполи
"Всегда надеешься, что такой игрок, как Ромелу, будет на твоей стороне, а не против тебя", - добавил специалист.
Лукаку в прошлом сезоне выступал за "Рому" на правах аренды, где забил 21 мяч и отдал 4 ассиста в 47 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Поменьше пропускать, поменьше карточек. Задания сборной Украины в борьбе за выход с третьего места
- Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч Евро-2024 против Бельгии
- Больше не абсолютный чемпион мира. Александр Усик освободил титул IBF в супертяжелом весе
- Щенсный согласился на переход в клуб из Саудовской Аравии
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн