Экс-наставник Ромы возглавил новичка Серии А. Шесть лет назад он привёл римлян к полуфиналу ЛЧ

"Венеция" объявила о назначении Эусебио Ди Франческо на должность нового главного тренера.

У руля итальянской команды 54-летний специалист сменил Паоло Ваноли, который перебрался в "Торино".

Контракт с Ди Франческо рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее наставник работал с "Сассуоло", "Ромой" (с римлянами он дошёл до полуфинала Лиги чемпионов в 2018 году), "Сампдорией", "Кальяри" и "Вероной".

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Венеция" спустя два года вернулась в Серию A.

Di Francesco is named Venezia FC's Team Coach.



