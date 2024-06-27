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Экс-наставник Ромы возглавил новичка Серии А. Шесть лет назад он привёл римлян к полуфиналу ЛЧ

Италия

Удержит ли команду в высшем дивизионе?

Экс-наставник Ромы возглавил новичка Серии А. Шесть лет назад он привёл римлян к полуфиналу ЛЧ

portugalinews

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"Венеция" объявила о назначении Эусебио Ди Франческо на должность нового главного тренера.

У руля итальянской команды 54-летний специалист сменил Паоло Ваноли, который перебрался в "Торино".

Контракт с Ди Франческо рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее наставник работал с "Сассуоло", "Ромой" (с римлянами он дошёл до полуфинала Лиги чемпионов в 2018 году), "Сампдорией", "Кальяри" и "Вероной".

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Венеция" спустя два года вернулась в Серию A.

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Эусебио Ди Франческо тренер Венеция
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Опубликовал: Александр Бураков
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