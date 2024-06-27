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Экс-наставник Ромы возглавил новичка Серии А. Шесть лет назад он привёл римлян к полуфиналу ЛЧ
Удержит ли команду в высшем дивизионе?
portugalinews
"Венеция" объявила о назначении Эусебио Ди Франческо на должность нового главного тренера.
У руля итальянской команды 54-летний специалист сменил Паоло Ваноли, который перебрался в "Торино".
Контракт с Ди Франческо рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее наставник работал с "Сассуоло", "Ромой" (с римлянами он дошёл до полуфинала Лиги чемпионов в 2018 году), "Сампдорией", "Кальяри" и "Вероной".
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Венеция" спустя два года вернулась в Серию A.
Di Francesco is named Venezia FC's Team Coach.— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) June 26, 2024
Welcome to Venice, Eusebio!https://t.co/RRiK2aqsXq#ArancioNeroVerde????⚫️???? pic.twitter.com/Ej37WkdXTo
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