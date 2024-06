Комо проявляет интерес к четырехкратному победителю Лиги чемпионов

После того как "Комо" поднялся в Серию А, клуб начал поиски игроков, которые могли бы укрепить состав команды на следующий сезон. Уже к команде Сеска Фабрегаса присоединился Андреа Белотти, но на этом испанец не планирует останавливаться.

Сообщается, что "Комо" интересуется Рафаэлем Вараном, который летом находится в статусе свободного агента. Сеск Фабрегас очень настроен на переход французского защитника, однако есть несколько клубов, заинтересованных в его услугах в Европе и за ее пределами, поэтому итальянская команда столкнется с немалой конкуренцией за игрока.

