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Комо проявляет интерес к четырехкратному победителю Лиги чемпионов
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того как "Комо" поднялся в Серию А, клуб начал поиски игроков, которые могли бы укрепить состав команды на следующий сезон. Уже к команде Сеска Фабрегаса присоединился Андреа Белотти, но на этом испанец не планирует останавливаться.
Сообщается, что "Комо" интересуется Рафаэлем Вараном, который летом находится в статусе свободного агента. Сеск Фабрегас очень настроен на переход французского защитника, однако есть несколько клубов, заинтересованных в его услугах в Европе и за ее пределами, поэтому итальянская команда столкнется с немалой конкуренцией за игрока.
???????? EXCLUSIVE: Como’s dream target for the centre back position is Raphael Varane as free agent.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024
Cesc Fabregas wants Varane and they will try to make it happen, but there are several clubs interested in Europe and abroad — not an easy one.
Varane will decide his future soon. pic.twitter.com/OZOG4QOJ6L
Добавим, что Рафаэль Варан в прошлом сезоне за "МЮ" провел 32 матча и отметился одним забитым мячом.
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