  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Комо проявляет интерес к четырехкратному победителю Лиги чемпионов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комо проявляет интерес к четырехкратному победителю Лиги чемпионов

Италия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Комо проявляет интерес к четырехкратному победителю Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После того как "Комо" поднялся в Серию А, клуб начал поиски игроков, которые могли бы укрепить состав команды на следующий сезон. Уже к команде Сеска Фабрегаса присоединился Андреа Белотти, но на этом испанец не планирует останавливаться.

Сообщается, что "Комо" интересуется Рафаэлем Вараном, который летом находится в статусе свободного агента. Сеск Фабрегас очень настроен на переход французского защитника, однако есть несколько клубов, заинтересованных в его услугах в Европе и за ее пределами, поэтому итальянская команда столкнется с немалой конкуренцией за игрока.

Добавим, что Рафаэль Варан в прошлом сезоне за "МЮ" провел 32 матча и отметился одним забитым мячом.

По теме
yellow-arrow
Аталанта направила предложение Эвертону на приобретение Бена Годфри
yellow-arrow
Экс-наставник Ромы возглавил новичка Серии А. Шесть лет назад он привёл римлян к полуфиналу ЛЧ
yellow-arrow
"Всегда надеешься, что такой игрок будет на твоей стороне". Конте высказался о Лукаку
Сеск Фабрегас Рафаэль Варан Комо (Италия) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости