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Аталанта направила предложение Эвертону на приобретение Бена Годфри
Об этом сообщает The Athletic
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" получил от "Аталанты" предложение о подписании защитника Бена Годфри в размере 10 млн евро. Устное предложение оказалось ниже запрашиваемой "ирисками" цены в 15 млн фунтов стерлингов, которую за 26-летнего футболиста предложил другой клуб.
Считается, что Годфри очень хочет присоединиться к "Аталанте", но команда Серии А должна приблизиться к той цене, которую ожидает получить "Эвертон", если они не хотят, чтобы он переехал в другое место или остался на "Гудисон Парк". У игрока заканчиваются последние 12 месяцев контракта, но "ириски" скорее отпустят его как свободного агента в 2025 году, чем продадут за более низкую цену.
Добавим, что Бен Годфри в прошлом сезоне провел 16 матчей во всех турнирах в составе английского клуба.
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