Рома продлила контракт с Даниэле Де Росси

Легенда "волков" Даниэле Де Росси не так давно получил возможность руководить "Ромой" в следующем сезоне. Теперь же руководство римского клуба продлило контракт с итальянцем до 2027 года.

Даниэле Де Росси пришел в "Рому" в середине января этого года, заменив на тренерской должности Жозе Моуринью. Под руководством итальянского тренера римский клуб дошел до полуфинала Лиги Европы, а также поднялся в турнирной таблице Серии А, заняв в итоге шестое место.

Continua la simbiosi naturale con questa squadra, la sua squadra. La Roma ????❤️



Daniele De Rossi firma il rinnovo di contratto fino al 2027 ✍️



???? https://t.co/5O1vXu4qiq#ASRoma pic.twitter.com/Kv4peF6MNG — AS Roma (@OfficialASRoma) June 25, 2024

Добавим, что в следующем сезоне "Рома" также примет участие в еврокубках, где будет выступать в Лиге Европы.