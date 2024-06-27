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Рома продлила контракт с Даниэле Де Росси

Италия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Рома продлила контракт с Даниэле Де Росси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда "волков" Даниэле Де Росси не так давно получил возможность руководить "Ромой" в следующем сезоне. Теперь же руководство римского клуба продлило контракт с итальянцем до 2027 года.

Даниэле Де Росси пришел в "Рому" в середине января этого года, заменив на тренерской должности Жозе Моуринью. Под руководством итальянского тренера римский клуб дошел до полуфинала Лиги Европы, а также поднялся в турнирной таблице Серии А, заняв в итоге шестое место.

Добавим, что в следующем сезоне "Рома" также примет участие в еврокубках, где будет выступать в Лиге Европы.

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Даниэле Де Росси Рома
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Источник:
ФК Рома
Опубликовал: Александр Гресь
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