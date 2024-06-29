Варан приедет в Италию, чтобы обсудить условия контракта с новичком Серии А

Французский защитник Рафаэль Варан вскоре может присоединиться к итальянскому "Комо". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Защитник вскоре приедет в Италию для переговоров по личному контракту с “Комо”. Также в планах футболиста разговор с главным тренером команды Сеском Фабрегасом.

Завтра, 30 июня, у Варана истекает трехлетний контракт с "Манчестер Юнайтед", а с 1 июля он станет свободным агентом.

Ранее Рафаэль, кроме МЮ, выступал за "Ланс" и "Реал". Серия А может стать для него четвёртым чемпионатом в карьере.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего француза в 20 миллионов евро.