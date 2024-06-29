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Варан приедет в Италию, чтобы обсудить условия контракта с новичком Серии А
Может поработать с Фабрегасом
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский защитник Рафаэль Варан вскоре может присоединиться к итальянскому "Комо". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Защитник вскоре приедет в Италию для переговоров по личному контракту с “Комо”. Также в планах футболиста разговор с главным тренером команды Сеском Фабрегасом.
Завтра, 30 июня, у Варана истекает трехлетний контракт с "Манчестер Юнайтед", а с 1 июля он станет свободным агентом.
Ранее Рафаэль, кроме МЮ, выступал за "Ланс" и "Реал". Серия А может стать для него четвёртым чемпионатом в карьере.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего француза в 20 миллионов евро.
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