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Саудовский клуб предлагает 30 млн евро за форварда Аталанты
Нападающий может переехать на Ближний Восток
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Иттихад" нашел вариант для усиления атаки в Бергамо. "Тигры" уже готовы приобрести Адемолу Лукмана за 30 млн. Также известна потенциальная зарплата нигерийца в случае трансфера – 10,5 млн евро за сезон.
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26-летний футболист присоединился к "королеве провинциалов" летом 2022-го. "Оробичи" заплатили за него Лейпцигу 9,2 млн.
За две кампании в Италии спортсмен провел 77 матчей, забил 32 гола и совершил 15 ассистов. "Аль-Иттихад" закончил аравийское первенство только на пятой позиции. В коллективе выступают Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо.
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