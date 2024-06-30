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Марсель официально представил Роберто Де Дзерби
Новый опыт для итальянца
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский "Марсель" официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби.
Контракт между сторонами подписан на три года.
L’Olympique de Marseille annonce la signature de ???????????????????????????? ???????? ???????????????????? au poste d’entraîneur. ✍️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2024
Le technicien italien ???????? s’est engagé pour trois ans avec le club olympien. ????⚪️ #DeZerbiEstOlympien
Plus d’infos ???? https://t.co/EtsN4W7bc0 pic.twitter.com/k2uBgVLO8w
Предыдущим тренером команды был Жан-Луи Гассе, возглавлявший провансальцев с февраля этого года. Его контракт подошел к концу сегодня, 30 июня.
Де Дзерби с сентября 2022 года работал в “Брайтоне”. До этого он возглавлял донецкий "Шахтер", "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо", "Фоджу", "Дарфо Боарио".
В прошлом сезоне "Марсель" занял восьмое место в Лиге 1, что не дало права выступать в еврокубках.
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