  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Марсель официально представил Роберто Де Дзерби
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель официально представил Роберто Де Дзерби

Италия

Новый опыт для итальянца

Марсель официально представил Роберто Де Дзерби

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Марсель" официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби.

Контракт между сторонами подписан на три года.

Предыдущим тренером команды был Жан-Луи Гассе, возглавлявший провансальцев с февраля этого года. Его контракт подошел к концу сегодня, 30 июня.

Де Дзерби с сентября 2022 года работал в “Брайтоне”. До этого он возглавлял донецкий "Шахтер", "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо", "Фоджу", "Дарфо Боарио".

В прошлом сезоне "Марсель" занял восьмое место в Лиге 1, что не дало права выступать в еврокубках.

По теме
yellow-arrow
В частности Зелински. Наполи объявило об уходе 6-х игроков
yellow-arrow
Спалетти останется тренером сборной Италии и будет готовить команду к ЧМ-2026
yellow-arrow
Хвича Кварацхелия подогревает сомнениям касательно своего будущего в Наполи
Марсель Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Марселя
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости