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Хвича Кварацхелия подогревает сомнениям касательно своего будущего в Наполи

Италия
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Хвича Кварацхелия подогревает сомнениям касательно своего будущего в Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Грузии и "Наполи" Хвича Кварацхелия заявил, что еще не знает, останется он в "Наполи" или нет.

По имеющейся информации, совсем недавно президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в Германии встретился с Хвичей Кварацхелией и его агентом касательно продления контракта. После матча против сборной Португалии, на прес конференции Хвича, на вопрос о том, остается ли он в "Наполи", он ответил:

"Тренер сказал, что я остаюсь? Пока не знаю, я уважаю его, потому что он один из лучших тренеров в мире, но мне нужно еще немного времени, чтобы принять решение. Я уважаю "Наполи", я люблю Неаполь. Но я до сих пор не знаю, как дать определенный ответ о своем будущем".

Напомним, в минувшем сезоне грузин принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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