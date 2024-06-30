Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В частности Зелински. Наполи объявило об уходе 6-х игроков
Перестройка или планы на усиление?
"Наполи" на своем сайте сообщил об уходе из команды 6-х игроков: голкиперов Пьерлуиджи Голлини и Хуберта Идасяка,
хавбеков Леандера Дендонкера, Хамеда Траоре, Диего Демме и полузащитника Пйотра Зелински. У всех вышеупомянутых игроков завершились действия контрактов.
Голлини сыграл за "Наполи" 14 матчей, а его конкурент по позиции Идасяк - 3. Дендонкер имеет в активе 3 поединка, Траоре - 9. Демме провел за клуб 92 матча, забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
30-летний Зелински выступал за "Наполи" с 2016 года. За это время он сыграл 364 матча, забил 51 гол и отдал 46 голевых передач.
Популярное сейчас
- “Спасибо, мой украинский Донецк”: Ракицкий объявил об уходе из Шахтера
- Лучший вратарь Евро играет за Грузию. Он побеждал россиян, стоит 60 млн, а пенальти учился отбивать у отца
- Усик провел поединок против Рой Джонса. Видео
- Довбиком заинтересовался еще один итальянский гранд
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО