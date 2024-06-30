В частности Зелински. Наполи объявило об уходе 6-х игроков

"Наполи" на своем сайте сообщил об уходе из команды 6-х игроков: голкиперов Пьерлуиджи Голлини и Хуберта Идасяка,

хавбеков Леандера Дендонкера, Хамеда Траоре, Диего Демме и полузащитника Пйотра Зелински. У всех вышеупомянутых игроков завершились действия контрактов.

Голлини сыграл за "Наполи" 14 матчей, а его конкурент по позиции Идасяк - 3. Дендонкер имеет в активе 3 поединка, Траоре - 9. Демме провел за клуб 92 матча, забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

30-летний Зелински выступал за "Наполи" с 2016 года. За это время он сыграл 364 матча, забил 51 гол и отдал 46 голевых передач.