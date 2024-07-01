Лучший бомбардир Интера признался, что играл с травмой на протяжении большей части сезона 2022/23

Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес признался, что играл с травмой на протяжении большей части сезона 2022/23.

"Я стиснул зубы и доиграл до конца сезона. Сейчас я в порядке, но в год чемпионата мира я был на грани операции, мне делали уколы.

Я играл с противовоспалительными препаратами весь год в "Интере", даже в финале Лиги чемпионов. Но мой голеностоп очень сильно болел".