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Лучший бомбардир Интера признался, что играл с травмой на протяжении большей части сезона 2022/23

Италия

Сейчас я в порядке (с)

Лучший бомбардир Интера признался, что играл с травмой на протяжении большей части сезона 2022/23

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес признался, что играл с травмой на протяжении большей части сезона 2022/23.

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"Я стиснул зубы и доиграл до конца сезона. Сейчас я в порядке, но в год чемпионата мира я был на грани операции, мне делали уколы.

Я играл с противовоспалительными препаратами весь год в "Интере", даже в финале Лиги чемпионов. Но мой голеностоп очень сильно болел".

Напомним, что у Лаутаро контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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