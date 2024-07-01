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Лучший бомбардир Интера признался, что играл с травмой на протяжении большей части сезона 2022/23
Сейчас я в порядке (с)
Фото: twitter.com/Inter
Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес признался, что играл с травмой на протяжении большей части сезона 2022/23.
"Я стиснул зубы и доиграл до конца сезона. Сейчас я в порядке, но в год чемпионата мира я был на грани операции, мне делали уколы.
Я играл с противовоспалительными препаратами весь год в "Интере", даже в финале Лиги чемпионов. Но мой голеностоп очень сильно болел".
Напомним, что у Лаутаро контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
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