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Интер не стал продлевать контракт с тремя своими игроками
Клуб попрощался с некоторыми игроками
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" объявил о завершении сотрудничества с тремя своими игроками.
Эмиль Аудеро, Хуан Куадрадо и Дэви Классен - этим летом покидают итальянский клуб.
Geometria in campo ????⚽— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 1, 2024
Bedankt Davy ???????? ⭐⭐????#ForzaInter
Una stagione, due ????, e i tuoi????????— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 1, 2024
Gracias, Juan???????? ⭐⭐#ForzaInter
Volando su ogni pallone ✈️????— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 1, 2024
Grazie Emil ????????⭐⭐????#ForzaInter
Ожидается, что "Интер" вскоре подпишет Петра Зелиньски из "Наполи" и Мехди Тареми - "Порту".
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Источник:Inter
Опубликовал: Екатерина Власова
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