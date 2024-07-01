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Интер не стал продлевать контракт с тремя своими игроками

Италия

Клуб попрощался с некоторыми игроками

Интер не стал продлевать контракт с тремя своими игроками

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" объявил о завершении сотрудничества с тремя своими игроками.

Эмиль Аудеро, Хуан Куадрадо и Дэви Классен - этим летом покидают итальянский клуб.

Ожидается, что "Интер" вскоре подпишет Петра Зелиньски из "Наполи" и Мехди Тареми - "Порту".

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Источник:
Inter
Опубликовал: Екатерина Власова
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