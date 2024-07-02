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Алексис Санчес покинул Интер на правах свободного агента

Италия

Ветеран остался без клуба

Алексис Санчес покинул Интер на правах свободного агента

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Интера" объявила об уходе Алексиса Санчеса.

35-летний чилиец покинул миланский клуб в связи с истечением срока контракта.

В составе "нерадзурри" Санчес выступал с 2019 года, и с того времени стал обладателем 5 титулов.

В сезоне 2023-24 нападающий забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.

Ранее "Интер" попрощался с ещё тремя футболистами.

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Алексис Санчес Интер (Милан)
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Опубликовал: Александр Бураков
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