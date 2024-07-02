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Алексис Санчес покинул Интер на правах свободного агента
Ветеран остался без клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Интера" объявила об уходе Алексиса Санчеса.
35-летний чилиец покинул миланский клуб в связи с истечением срока контракта.
В составе "нерадзурри" Санчес выступал с 2019 года, и с того времени стал обладателем 5 титулов.
В сезоне 2023-24 нападающий забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.
Ранее
Il Campeón è tornato per la seconda stella ????????— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 1, 2024
Gracias Alexis ???????? ⭐⭐????#ForzaInter
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